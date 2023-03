Confcooperative Fvg punta sulla formazione per le donne imprenditrici (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un articolato percorso formativo per donne imprenditrici è quello che è stato annunciato l’8 marzo, a margine della riunione della Commissione dirigenti cooperatrici di Confcooperative Fvg. «Confcooperative vuole investire sulle donne e puntare sulla loro sempre maggiore presenza in ruoli di responsabilità in tutti i settori della vita economica», conferma la coordinatrice della Commissione, Mirella Berdini. Nel mondo cooperativo, del resto, fa sapere l’Ufficio studi di Confcooperative, le donne lavoratrici rappresentano già il 52 per cento degli addetti. Con una presenza tuttavia ancora limitata, ma crescente, nei ruoli apicali. E per preparare le donne imprenditrici del futuro, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un articolato percorso formativo perè quello che è stato annunciato l’8 marzo, a margine della riunione della Commissione dirigenti cooperatrici diFvg. «vuole investire sullereloro sempre maggiore presenza in ruoli di responsabilità in tutti i settori della vita economica», conferma la coordinatrice della Commissione, Mirella Berdini. Nel mondo cooperativo, del resto, fa sapere l’Ufficio studi di, lelavoratrici rappresentano già il 52 per cento degli addetti. Con una presenza tuttavia ancora limitata, ma crescente, nei ruoli apicali. E per preparare ledel futuro, ...

