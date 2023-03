Condannato per spaccio di droga, percepiva il reddito di cittadinanza: arrestato a Nettuno (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – E’ stato Condannato a giugno 2022 per spaccio di droga e reati fallimentari, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. E’ riuscito a fuggire fino a poche ore fa, quando i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma lo hanno arrestato a Nettuno. L’uomo è stato fermato all’interno della sua macchina dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno: secondo quando emerge dalle indagini, percepiva il reddito di cittadinanza senza nessun diritto, avendo omesso nella domanda di acceso alcuni cespiti e redditi al medesimo riconducibili. Il caso è stata immediatamente comunicato all’I.N.P.S., per l’avvio della procedura di sospensione e revoca del beneficio. L’uomo dovrà rispondere davanti alla Procura ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – E’ statoa giugno 2022 perdie reati fallimentari, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. E’ riuscito a fuggire fino a poche ore fa, quando i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma lo hanno. L’uomo è stato fermato all’interno della sua macchina dalle Fiamme Gialle della Compagnia di: secondo quando emerge dalle indagini,ildisenza nessun diritto, avendo omesso nella domanda di acceso alcuni cespiti e redditi al medesimo riconducibili. Il caso è stata immediatamente comunicato all’I.N.P.S., per l’avvio della procedura di sospensione e revoca del beneficio. L’uomo dovrà rispondere davanti alla Procura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Portanova condannato per stupro di gruppo: 'La ragazza vittima, ha persino finto di star male pur di sopravvivere''… - amnestyitalia : #Russia Un tribunale di Mosca ha condannato a otto anni e mezzo di carcere Dmitry Ivanov, studente e blogger di 23… - putino : Altro che “figura controversa” di @RaiNews. L’unico motivo per cui non è stato ancora condannato abbastanza dalla s… - ermalagari0 : @zzalagb ma guarda come stanno schiumando, ora tutti gli avvocati sotto il suo profilo ci hanno già condannato per la manovra stipendi?? - grazia_natola : RT @IMattanza: Ricordo a chi non lo sapesse che il bipede Flavio Tosi è un condannato in via definitiva per l’incitamento all'odio, l'incit… -