Concorso studenti "STEM: femminile plurale", elaborati entro il 9 maggio

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica il bando di Concorso STEM: femminile plurale, giunto alla IV edizione. La data simbolo dell'8 marzo dà nuovamente l'avvio all'iniziativa "Il mese delle STEM" con l'intento di promuovere le discipline STEM e "diffondere la passione per le materie scientifiche e tecnologiche e la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che tali materie possono offrire, contribuendo a sradicare ogni stereotipo di genere" scrive il Ministero nella nota dell'8 marzo.

