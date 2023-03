Concorso Asmel e 18.000 assunzioni nei Comuni: requisiti e come candidarsi (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Concorso Asmel, fino a 18 mila assunzioni nei Comuni italiani: ecco come fare domanda. Il Concorso Asmel per 18 mila assunzioni Un’unica prova scritta e si risulterà idonei e iscritti agli appositi elenchi, con la con la possibilità poi di prendere parte a concorsi riservati banditi dai Comuni. E’ questa la procedura del nuovo Concorso indetto da Asmel, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chi supera il Concorso Asmel, quindi, non deve aspettarsi l’assunzione immediata: molto dipenderà infatti dalle esigenze dei tanti Comuni – oltre 4.000 – che hanno aderito all’associazione. Va detto però che l’ultima procedura di questo tipo ha avuto molto successo: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) ., fino a 18 milaneiitaliani: eccofare domanda. Ilper 18 milaUn’unica prova scritta e si risulterà idonei e iscritti agli appositi elenchi, con la con la possibilità poi di prendere parte a concorsi riservati banditi dai. E’ questa la procedura del nuovoindetto da, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chi supera il, quindi, non deve aspettarsi l’assunzione immediata: molto dipenderà infatti dalle esigenze dei tanti– oltre 4.000 – che hanno aderito all’associazione. Va detto però che l’ultima procedura di questo tipo ha avuto molto successo: ...

