Concorso Asmel 2023: elenco completo Enti e Comuni aderenti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 7 marzo è approdato in gazzetta ufficiale il bando con l'avviso sul Concorso Asmel 2023, con tutti i nuovi profili richiesti, per centinaia di assunzioni negli Enti locali aderenti all'Asmel (l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali). Sono due i maxi-avvisi per la creazione di Elenchi di idonei: uno per l'aggiornamento dei 15 profili professionali e l'altro per la creazione di 16 nuovi profili, da mettere a disposizione per lavorare negli Enti aderenti Asmel: dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati. E poi psicologi, autisti, falegnami ed elettricisti.

