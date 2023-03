Concorrente di Pechino Express ’shock’: «I poveri dovrebbero bruciare all’inferno». Ma come scelgono i cast a Sky? – Video (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alessandra Demichelis e Lara Picardi Peggio del Grande Fratello Vip. Se pensate che con i concorrenti del reality di Canale 5 si è raschiato il fondo, ignoravate l’uscita di un viaggiatore di Pechino Express arruolato da Sky. In un Video apparso sul web, è emersa una frase davvero forte pronunciata da Alessandra Demichelis, Concorrente insieme a Lara Picardi nella coppia degli Avvocati. Nel corso di una diretta social, la Demichelis si trovava in compagnia di un amico, imprenditore nel settore dei vini. Nella stessa, l’uomo si lamentava per un segno vistoso, compiuto da alcuni vandali, apparso nella sua Porsche. Un particolare che ha scatenato il commento, dal tono classista e dispregiativo, della Concorrente: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa. I ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alessandra Demichelis e Lara Picardi Peggio del Grande Fratello Vip. Se pensate che con i concorrenti del reality di Canale 5 si è raschiato il fondo, ignoravate l’uscita di un viaggiatore diarruolato da. In unapparso sul web, è emersa una frase davvero forte pronunciata da Alessandra Demichelis,insieme a Lara Picardi nella coppia degli Avvocati. Nel corso di una diretta social, la Demichelis si trovava in compagnia di un amico, imprenditore nel settore dei vini. Nella stessa, l’uomo si lamentava per un segno vistoso, compiuto da alcuni vandali, apparso nella sua Porsche. Un particolare che ha scatenato il commento, dal tono classista e dispregiativo, della: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa. I ...

