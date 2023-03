Concerti dei Negrita nel 2023: il calendario completo del tour elettrico e i biglietti in prevendita (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ritornano i Concerti dei Negrita: nel 2023 la band di Pau ritorna sul palco con uno show tutto elettrico nei club. I Negrita lo hanno appena annunciato sui loro canali social con tanto di locandina e calendario, con prevendite speciali per gli iscritti al fan club. Concerti dei Negrita nel 2023 Di seguito il calendario completo dei Concerti dei Negrita nel 2023: 30/09/2023 BRESCIA – Gran Teatro Morato01/10/2023 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) – Palmariva Live Club06/10/2023 NAPOLI – Casa della Musica07/10/2023 MODUGNO (BA) – Demodé Club13/10/2023 NONANTOLA (MO) ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ritornano idei: nella band di Pau ritorna sul palco con uno show tuttonei club. Ilo hanno appena annunciato sui loro canali social con tanto di locandina e, con prevendite speciali per gli iscritti al fan club.deinelDi seguito ildeideinel: 30/09/BRESCIA – Gran Teatro Morato01/10/FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) – Palmariva Live Club06/10/NAPOLI – Casa della Musica07/10/MODUGNO (BA) – Demodé Club13/10/NONANTOLA (MO) ...

