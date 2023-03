Concato | «Non ce la faccio più a cantare ‘Domenica Bestiale’ ma vallo a spiegare al pubblico…»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Su La Stampa, un’intervista a Fabio. Il cantautore milanese sarà domani al Teatro Colosseo per un concerto totalmente acustico.racconta che le due ore di concerto sono quelle in cui si sente ancora più vero che mai. «Forse adesso soffro un pochino di più gli spostamenti, ma mi diverto ancora: queste sono le due ore in cui sono più autentico. Non ho maschere, solo la mia voce». Per lui, dice, la musica è stata quasi una sorta di autoanalisi. «Cerco di essere rassicurante anche quando parlo delle mie fragilità, la musica è stata per me sempre una sorta di autoanalisi. La musica passa prima dal cuore e solo dopo arriva alla testa. Io sono anche malinconico, nostalgico, triste… e non si vive bene. Ne parlo per far sentire a chi mi ascolta che sono come loro, che non sono così speciale. Senza mai però abbandonare ...