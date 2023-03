“Con lui io sono venuta”. Oriana choc, imbarazzo al GF Vip. Ha detto quello che non si sapeva (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oriana Marzoli l’ha fatta grossa e molto probabilmente sarà Daniele Dal Moro a perdere la pazienza appena scoprirà cosa ha detto. Ma andiamo con ordine, tra alti e bassi, la storia tra la belle venezuelana e Daniele prosegue. I due si punzecchiano di continuo e a volte persino la pazienza. Tutto normale, soprattutto in una situazione come quella del GF Vip. Le cose però si sono scaldate quando si sono ritrovate a parlare di fatto molto intimi, la stessa Oriana con Giaele De Donà. Le due si stavano sfidando ad una gara di battute a tema hot davanti ad Alberto De Pisis. E a quel punto si è cominciato a parlare in maniera piccante proprio di Antonino Spinalbese. A questo punto La De Donà ha detto: “Certo, che so che lei si frequentava con l’ex di Belen“. “Però io ce l’ho fatta, tu ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)Marzoli l’ha fatta grossa e molto probabilmente sarà Daniele Dal Moro a perdere la pazienza appena scoprirà cosa ha. Ma andiamo con ordine, tra alti e bassi, la storia tra la belle venezuelana e Daniele prosegue. I due si punzecchiano di continuo e a volte persino la pazienza. Tutto normale, soprattutto in una situazione come quella del GF Vip. Le cose però siscaldate quando siritrovate a parlare di fatto molto intimi, la stessacon Giaele De Donà. Le due si stavano sfidando ad una gara di battute a tema hot davanti ad Alberto De Pisis. E a quel punto si è cominciato a parlare in maniera piccante proprio di Antonino Spinalbese. A questo punto La De Donà ha: “Certo, che so che lei si frequentava con l’ex di Belen“. “Però io ce l’ho fatta, tu ...

