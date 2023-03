Con Banca Generali più scuola per tutti: Guindani cattura in uno scatto i diritti negati di 250 milioni di bambini (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’obiettivo del fotografo si è soffermato ad indagare la situazione relativa al Sustainable Development Goal (Sdg) numero 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Importante eppure fragile il diritto all’istruzione nel mondo: è quanto si può dedurre leggendo il report Unesco che parla di oltre 250 milioni di bambini e bambine nel mondo che non possono andare a scuola a causa di discriminazioni o costi per l’istruzione insostenibili. Un numero elevato se si pensa a quanto lo studio e la conoscenza possano essere determinanti nella crescita di un Paese sotto più punti di vista. Ed è proprio l’accesso allo studio e la qualità dell’istruzione al centro del racconto del dodicesimo capitolo di Bg4Sdgs – Time to Change, il progetto di Banca ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’obiettivo del fotografo si è soffermato ad indagare la situazione relativa al Sustainable Development Goal (Sdg) numero 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per”. Importante eppure fragile il diritto all’istruzione nel mondo: è quanto si può dedurre leggendo il report Unesco che parla di oltre 250die bambine nel mondo che non possono andare aa causa di discriminazioni o costi per l’istruzione insostenibili. Un numero elevato se si pensa a quanto lo studio e la conoscenza possano essere determinanti nella crescita di un Paese sotto più punti di vista. Ed è proprio l’accesso allo studio e la qualità dell’istruzione al centro del racconto del dodicesimo capitolo di Bg4Sdgs – Time to Change, il progetto di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piacenza_Online : La Coppa Italia vinta da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza domani nella sede centrale della Banca di Piacenza in… - TV7Benevento : Banca Mediolanum: rinnovata per altri 3 anni la partnership con Rcs per il Giro d’Italia - - edilportale : ?? Iscrivere i crediti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate senza attendere il contratto con la banca ?? Cess… - bancaditalia : RT @ilnotariato: #giornatadelladonna 8 marzo 2023. ??'?????????????????????????? ?????????? ?????????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? - ????????????????????. Ne parli… - Marco03702094 : RT @GiorgioaSnaide7: @boni_castellane Domani sciopero dei sindacati e del sinistrume per chiedere le dimissioni del governo. Per aver perm… -