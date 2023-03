Comune di Monfalcone: Concorso per 2 Programmatori (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se sei un Programmatore e abiti nella zona di Trieste e Monfalcone, abbiamo trovato un Concorso Pubblico che potrebbe interessarti: Il Comune di Monfalcone infatti, vuole assumere 2 Istruttori Informatici / Programmatori CED. Il Contratto è a tempo indeterminato e di categoria C. Bando di Concorso Il Comune di Monfalcone indice Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due istruttori informatici /Programmatori CED a tempo pieno ed indeterminato, categoria C. Scadenza presentazione domande: 6 aprile 2023. Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito internet del Comune di Monfalcone all'indirizzo: ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se sei un Programmatore e abiti nella zona di Trieste e, abbiamo trovato unPubblico che potrebbe interessarti: Ildiinfatti, vuole assumere 2 Istruttori Informatici /CED. Il Contratto è a tempo indeterminato e di categoria C. Bando diIldiindicepubblico, per esami, per l'assunzione di due istruttori informatici /CED a tempo pieno ed indeterminato, categoria C. Scadenza presentazione domande: 6 aprile 2023. Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito internet deldiall'indirizzo: ...

