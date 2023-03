Compravendite: i contratti preliminari adesso si fanno online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Novità . L’Agenzia delle Entrate concede l’ok per la procedura telematica. La nuova modalità potrà essere presto estesa anche ad altri atti privati. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Novità . L’Agenzia delle Entrate concede l’ok per la procedura telematica. La nuova modalità potrà essere presto estesa anche ad altri atti privati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: L’Agenzia delle Entrate concede l’ok per la procedura telematica. La nuova modalità potrà essere presto estesa anche a… - webecodibergamo : L’Agenzia delle Entrate concede l’ok per la procedura telematica. La nuova modalità potrà essere presto estesa anch… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Immobili e compravendite, i contratti preliminari si registreranno online #economia #italia #governo… - SardegnaImpresa : ?? Compravendite ?? Dal 7 marzo registrazione online per i contratti preliminari ???? La news completa su… -