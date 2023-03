Comprare bambini sul web: arriva il portale per l’utero in affitto e funziona come Tinder (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar — Un portale di appuntamenti come Tinder o Bumble, ma per l’utero in affitto, dove fare incontrare potenziali madri surrogate, disposte ad incubare un figlio per soldi, e coppie danarose e desiderose di acquistare un piccolo cucciolo di uomo: signore e signori ecco Nodal, la startup che porta finalmente a livello di una piattaforma social la compravendita di esseri umani. Ne dà notizia La Verità. arriva Nodal, il Tinder per l’utero in affitto Il «papà» — tanto per restare in tema — della piattaforma è Brian Levine, endocrinologo newyorchese: Levine, vero filantropo, ha pensato di donare al mondo Nodal per facilitare la pratica dell’utero in affitto, snellendone le procedure. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar — Undi appuntamentio Bumble, ma perin, dove fare incontrare potenziali madri surrogate, disposte ad incubare un figlio per soldi, e coppie danarose e desiderose di acquistare un piccolo cucciolo di uomo: signore e signori ecco Nodal, la startup che porta finalmente a livello di una piattaforma social la compravendita di esseri umani. Ne dà notizia La Verità.Nodal, ilperinIl «papà» — tanto per restare in tema — della piattaforma è Brian Levine, endocrinologo newyorchese: Levine, vero filantropo, ha pensato di donare al mondo Nodal per facilitare la pratica delin, snellendone le procedure. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... basic_roach : @riservaprotetta @UmberHouse @Strodobodo @Bayern3456 @ultimora_pol chiaro, però comunque continua a dare questa ide… - caskatmgdr : @gremlintmgdr aveva sentito parlare più e più volte soprattutto, quando molto raramente, usciva a giocare con gli a… - Ila185 : Il bello del piedino piccolo è poter pensare di comprare le scarpe dei bambini, la vergogna personale mi frena dal… - LaGazzettaEuro : @basic_roach @ultimora_pol Fascismo é quando impedisci di comprare bambini dall'estero - monica_tintori : RT @OrtigiaP: No i poveri non sono i povery della cultura woke piddina ma i giovani che vivono di precarietà e non possono comprare una cas… -

La forza delle donne. Intervista a una contadina andriese Ad esempio molto spesso quando vado a comprare i concimi o programmare i trattamenti, ho la ... Ma quando arrivano qui tutti coperti, chiedo ai bambini ma dovete andare alle dolomiti E li vedo arrivare ... Le notizie dell'8 Marzo: Piantedosi si autoassolve, balzo del Pd Il governo ucraino obbliga l'evacuazione dei bambini. Anche per il capo della Wagner Evgenij ... Morti i due piloti • Oggi, festa della donna, per comprare un mazzo di mimose si spenderanno da 5 a ... "L'ultima neve" ai Post Dolomiti Resorts per coppie e famiglie ... un sentiero ad anello dotato di postazioni realizzate con materiali naturali che calano i bambini ... Direttamente in hotel, inoltre, c'è sia la possibilità di noleggiare gli sci che di comprare lo ... Ad esempio molto spesso quando vado ai concimi o programmare i trattamenti, ho la ... Ma quando arrivano qui tutti coperti, chiedo aima dovete andare alle dolomiti E li vedo arrivare ...Il governo ucraino obbliga l'evacuazione dei. Anche per il capo della Wagner Evgenij ... Morti i due piloti • Oggi, festa della donna, perun mazzo di mimose si spenderanno da 5 a ...... un sentiero ad anello dotato di postazioni realizzate con materiali naturali che calano i... Direttamente in hotel, inoltre, c'è sia la possibilità di noleggiare gli sci che dilo ... Seggiolino per bici posteriore: quale comprare PianetaMamma Dove comprare i cereali di Sfera Ebbasta e il prezzo: chiarimenti tra Lidl, MD e Amazon I cereali saranno in vendita solo per un periodo limitato: dal 28 febbraio al 12 marzo. Due i gusti disponibili: le praline di mais al gusto marshmallow e quelle al burro d’arachidi. Sfera Ebbasta ha ... Gara di solidarietà per l'ambulanza dei bambini L'associazione "Il sogno di Giulia Zedda" ha già raccolto 51 mila euro per completare l'acquisto di un mezzo specifico per i più piccoli. Ne occorrono altri 24 mila ... I cereali saranno in vendita solo per un periodo limitato: dal 28 febbraio al 12 marzo. Due i gusti disponibili: le praline di mais al gusto marshmallow e quelle al burro d’arachidi. Sfera Ebbasta ha ...L'associazione "Il sogno di Giulia Zedda" ha già raccolto 51 mila euro per completare l'acquisto di un mezzo specifico per i più piccoli. Ne occorrono altri 24 mila ...