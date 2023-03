Commissione Senato approva risoluzione Euro 2032, Gravina plaude (Di mercoledì 8 marzo 2023) "È un atto politico di grande valore, perché unanime e trasversale". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, plaude all'approvazione della risoluzione, da parte della 7/a Commissione del Senato, a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "È un atto politico di grande valore, perché unanime e trasversale". Il presidente della Figc, Gabrieleall'zione della, da parte della 7/adel, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Oggi - in audizione presso la Commissione Finanze del Senato - l’Upb ha portato un ampio e approfondito studio econ… - Antonio_Tajani : La diplomazia parlamentare è uno strumento fondamentale della nostra politica estera. Ringrazio Stefania Craxi per… - borghi_claudio : @JonathanZatti98 Sono Senatore e so che una commissione d'inchiesta non può partire se non viene votata anche qui i… - solopallone : Commissione Senato approva risoluzione Euro 2032, Gravina plaude - MessaggeroSport : Euro 2032, Italia verso la candidatura: ok della commissione Cultura del Senato. Ecco le 11 città ospitanti -