Come vestirsi dopo i 30 anni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Hai vissuto il decennio dei 20 anni a sperimentare il tuo stile e ora è il momento di metterlo a punto. Solo un po'. Appena avrai compiuto 30 anni, dovresti avere un'idea precisa dell'abbigliamento che ti piace, cosa esalta meglio il tuo fisico e dove puoi ancora correre qualche rischio. I 30 anni sono Come i 20, ma con più soldi a disposizione e una maggiore consapevolezza del potere di un «no», almeno al martedì sera. Il tuo cappotto gigante funzionerà sia per gli spostamenti, sia per i fine settimana con gli amici. Le sneaker saranno meno appariscenti e più adatte all'abbigliamento da lavoro. Potresti anche iniziare a spendere qualcosa in più per un articolo occasionale: fare un investimento! Una bella borsa per tutti i giorni, un capospalla da portare ovunque. Anche un ombrello, perché ora sei più organizzato, ...

