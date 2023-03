Come va la vita delle donne? Per l’eguaglianza dell’Agenda 2030, c’è una lunga strada da fare (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”: è uno degli obiettivi dell’Agenda 2030. Qual è la situazione in Italia? Gli indicatori di sviluppo sostenibile e di benessere confermano che resta ancora molta strada da fare. di Annalisa Cicerchia (fonte: lavoce.info) La situazione in Italia Da quasi 25 anni, per rappresentare attraverso la statistica lo sviluppo o lo stato di salute di un paese, alle tradizionali misure fondate sul Pil si affiancano altri sistemi centrati su contenuti più articolati e multidimensionali: gli obiettivi di benessere e di sviluppo sostenibile per tutti. Sono traguardi che coinvolgono una pluralità di fenomeni che, letti al femminile, consentono di fare un punto della situazione dettagliato e concreto. Una buona base per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte lee le ragazze”: è uno degli obiettivi. Qual è la situazione in Italia? Gli indicatori di sviluppo sostenibile e di benessere confermano che resta ancora moltada. di Annalisa Cicerchia (fonte: lavoce.info) La situazione in Italia Da quasi 25 anni, per rappresentare attraverso la statistica lo sviluppo o lo stato di salute di un paese, alle tradizionali misure fondate sul Pil si affiancano altri sistemi centrati su contenuti più articolati e multidimensionali: gli obiettivi di benessere e di sviluppo sostenibile per tutti. Sono traguardi che coinvolgono una pluralità di fenomeni che, letti al femminile, consentono diun punto della situazione dettagliato e concreto. Una buona base per le ...

