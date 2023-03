Come sta Daniele Scardina? Silenzio rotto e le parole di Milly Carlucci (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stava inseguendo il sogno di una nuova vittoria nella categoria dei mediomassimi e, invece, Daniele Scardina è stato colpito da emorragia cerebrale dopo un allenamento ed è finito in coma. Si tratta di coma indotto dopo l'operazione al cervello. Respira autonomamente e si registrano piccoli miglioramenti quotidiani; questo aiuta a confidare che possa riprendersi. "Ha reagito agli impulsi indotti dei medici, ha mosso la lingua e il braccio e il suo encefalogramma dà riscontri positivi così Come ha avuto esito positivo la Tac", ha dichiarato nelle ultime ore il manager del pugile. Ma Come sta Daniele Scardina davvero? Il fratello Giovanni ha rotto il Silenzio sul profilo Instagram di King Toretto pubblicando un post nel quale non parla direttamente ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stava inseguendo il sogno di una nuova vittoria nella categoria dei mediomassimi e, invece,è stato colpito da emorragia cerebrale dopo un allenamento ed è finito in coma. Si tratta di coma indotto dopo l'operazione al cervello. Respira autonomamente e si registrano piccoli miglioramenti quotidiani; questo aiuta a confidare che possa riprendersi. "Ha reagito agli impulsi indotti dei medici, ha mosso la lingua e il braccio e il suo encefalogramma dà riscontri positivi cosìha avuto esito positivo la Tac", ha dichiarato nelle ultime ore il manager del pugile. Mastadavvero? Il fratello Giovanni hailsul profilo Instagram di King Toretto pubblicando un post nel quale non parla direttamente ...

