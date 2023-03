Come sta Daniele Scardina, l’appello dei familiari: “Pregate per lui” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Versa in condizioni “gravi ma stabili” Daniele Scardina, il pugile 30enne ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano in seguito a un malore dopo un allenamento. l suo manager, Alessandro Cherchi, ha spiegato che le condizioni di King Toretto “sono stazionarie, ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”. Sull’account Instagram di Scardina il fratello Giovanni ha pubblicato oggi un post in cui si legge che il pugile “sta affrontando la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”. Il messaggio si chiude con un invito affinché tutti si stringano nella preghiera per lui: “Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui – scrive il fratello – oggi alle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Versa in condizioni “gravi ma stabili”, il pugile 30enne ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano in seguito a un malore dopo un allenamento. l suo manager, Alessandro Cherchi, ha spiegato che le condizioni di King Toretto “sono stazionarie, ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”. Sull’account Instagram diil fratello Giovanni ha pubblicato oggi un post in cui si legge che il pugile “sta affrontando la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”. Il messaggio si chiude con un invito affinché tutti si stringano nella preghiera per lui: “Chi conosce e vuole bene asa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui – scrive il fratello – oggi alle ...

