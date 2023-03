Come sta Daniele Scardina: "Continua silenziosamente a lottare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lotta Daniele Scardina. Il pugile, noto Come King Toretto, "Continua silenziosamente a lottare per vincere la battaglia". A scriverlo è Giovanni Scardina, fratello del pugile colto da un malore lo scorso 28 febbraio e... Leggi su today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lotta. Il pugile, notoKing Toretto, "per vincere la battaglia". A scriverlo è Giovanni, fratello del pugile colto da un malore lo scorso 28 febbraio e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il panico. Il fatto che la Svezia, l'UNICO paese che non ha fatto nemmeno un giorno di lockdown durante la pandemia… - GrandeFratello : Nikita ed il suo rapporto con gli angeli... come sta andando avanti questo dialogo... quando ha sentito questo lega… - borghi_claudio : Abbiamo in V commissione il decreto PNRR. Come di consueto sta partendo il mail bombing per gruppi che vogliono sta… - Augusto98924459 : @Milan_eBasta @capuanogio Si è passata a voglia ,e come mai la procura sta indagando ? - piva76 : @Paolas2023 @marioadinolfi @LaBombetta76 Quello che aggredisce e non fa parlare è l’incoerente Mariolone. Quando qu… -