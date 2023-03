Come sta Daniele Scardina a una settimana dall’incidente. L’appello della famiglia: «Pregate per lui» (Di mercoledì 8 marzo 2023) A una settimana dal malore che ha colto improvvisamente Daniele Scardina, il pugile 30enne che è stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano, continua il massimo riserbo sulla sua salute. Dopo il delicato intervento al cervello, le condizioni del boxeur sono state definite «gravi ma stabili», mentre il manager dell’atleta, Alessandro Cherchi, ha spiegato che le condizioni di King Toretto «sono stazionarie, ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale». E dopo giorni di silenzio, sull’account Instagram del pugile 30enne è apparso un post, pubblicato dal fratello del boxeur, Giovanni Scardina. Nel post non vengono menzionati ulteriori dettagli sullo stato di salute di Scardina, ma si legge che King Toretto sta affrontando «la battaglia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) A unadal malore che ha colto improvvisamente, il pugile 30enne che è stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano, continua il massimo riserbo sulla sua salute. Dopo il delicato intervento al cervello, le condizioni del boxeur sono state definite «gravi ma stabili», mentre il manager dell’atleta, Alessandro Cherchi, ha spiegato che le condizioni di King Toretto «sono stazionarie, ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale». E dopo giorni di silenzio, sull’account Instagram del pugile 30enne è apparso un post, pubblicato dal fratello del boxeur, Giovanni. Nel post non vengono menzionati ulteriori dettagli sullo stato di salute di, ma si legge che King Toretto sta affrontando «la battaglia ...

