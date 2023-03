Come scegliere il pesce fresco per evitare gastroenteriti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Durata e temperatura della conservazione sono due fattori chiave per poter mangiare il pesce in sicurezza. In termini generali, il pesce, se conservato a temperatura ambiente, tende a danneggiare le sue carni in breve tempo. Più o meno dopo due giorni dopo il decesso dell’animale diventa impossibile consumarlo. La conservazione efficace può mantenere il pesce fino a una settimana se mantenuto a 0 gradi. Quando è surgelato, può durare molto più a lungo. Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “Come scegliere il pesce fresco”, clicca e ascolta qui Come conservare il pesce La sensibilità del pesce alla temperatura è legata alla natura della sua composizione. Questa varia tra le diverse specie anche in relazione ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 marzo 2023) Durata e temperatura della conservazione sono due fattori chiave per poter mangiare ilin sicurezza. In termini generali, il, se conservato a temperatura ambiente, tende a danneggiare le sue carni in breve tempo. Più o meno dopo due giorni dopo il decesso dell’animale diventa impossibile consumarlo. La conservazione efficace può mantenere ilfino a una settimana se mantenuto a 0 gradi. Quando è surgelato, può durare molto più a lungo. Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “il”, clicca e ascolta quiconservare ilLa sensibilità delalla temperatura è legata alla natura della sua composizione. Questa varia tra le diverse specie anche in relazione ...

