Come prendersi cura della propria salute mentale (Di mercoledì 8 marzo 2023) prendersi cura della propria salute mentale significa lavorare su se stessi. Rafforzare le proprie risorse psichiche personali, orientando attività e pensieri verso il proprio benessere mentale, oltre che fisico. Obiettivo: felicità. L’appello di Fedez Il famoso cantante 33enne ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram lanciando un appello ai suoi followers: “Non trascurate la vostra salute mentale!”. L’artista ha raccontato il suo periodo “no”: il ricorso agli psicofarmaci e gli effetti collaterali. Ha anche ammesso che la moglie, Chiara Ferragni: “è stata l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo e ha una tempesta di me**a mediatica immeritata” ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 8 marzo 2023)significa lavorare su se stessi. Rafforzare le proprie risorse psichiche personali, orientando attività e pensieri verso il proprio benessere, oltre che fisico. Obiettivo: felicità. L’appello di Fedez Il famoso cantante 33enne ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram lanciando un appello ai suoi followers: “Non traste la vostra!”. L’artista ha raccontato il suo periodo “no”: il ricorso agli psicofarmaci e gli effetti collaterali. Ha anche ammesso che la moglie, Chiara Ferragni: “è stata l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo e ha una tempesta di me**a mediatica immeritata” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milly37574171 : Cmq questo è anche il loro modo di scherzare tra loro ...perché il loro rapporto e come prendersi in giro o fare co… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: MoltoSalute, come prendersi cura del cervello e mantenerlo giovane. Maira: «No ad eccessi e pigrizia» - ori8814 : Per prendersi 2 clip ed arrivare a dire io ti vedo solo come un amica per uscirne pulito,per manipolarla e metterl… - MaurizioGabell1 : @brotto_marco ??Eh si. La CIA di Obama & Soros si ripete come con ????Zelensky. Non ha più la fantasia di una volta. S… - ilmessaggeroit : MoltoSalute, come prendersi cura del cervello e mantenerlo giovane. Maira: «No ad eccessi e pigrizia» -