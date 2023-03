Coltello alla gola per rapinare coppia di fidanzati: arrestato a Castel Volturno (Di mercoledì 8 marzo 2023) Punta il Coltello alla gola di una donna per costringere il fidanzato di lei a consegnare soldi e preziosi. E’ con l’accusa di rapina aggravata che la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un 29enne partenopeo catturato a Castel Volturno. Coltello alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Punta ildi una donna per costringere il fidanzato di lei a consegnare soldi e preziosi. E’ con l’accusa di rapina aggravata che la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un 29enne partenopeo catturato aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Rapine in Centrale, parla una delle donne ferite: “Avevo il coltello alla gola, un eroe mi ha salvata: voglio ringr… - diBG001 : RT @marcolcars: @danit86mi @diBG001 Alla sera giravano borseggiatori violenti, so di gente minacciata con il coltello! Ma questo succedeva… - marcolcars : @danit86mi @diBG001 Alla sera giravano borseggiatori violenti, so di gente minacciata con il coltello! Ma questo su… - infoitinterno : Terrore a Milano, scampata all’assalitore: “Mi puntava il coltello alla gola, salva grazie a un passante eroe' - infoitinterno : Rapine in Centrale, parla una delle donne ferite: 'Avevo il coltello alla gola, un eroe mi ha salvata: voglio ringr… -