Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 2023 Sabato 11 Marzo alle ore 21 andrà in scena “Patrizio vs Oliva”

...in A e B con Milan e Varese firmando una doppietta d'autore per il successo esterno del... che con le sue reti sedici e diciassette inha salvato l'Anzio nel recupero contro la ......di toccare 72 punti ben 28 di vantaggio sulle più immediate inseguitrici Certosa e. Un ... Il record personale di goal in una solaper Claudio Corsetti arrivato a 19 marcature. Può ......con il maggior numero di punti possibili. Alle spalle dei sorani batte un colpo il Certosa, che ringrazia Jukic e Colasanti contro il Vicovaro e attende la sfida pomeridiana del...

Colleferro, la sfida di Gaeta può valere una stagione: il 2° posto passa dal Golfo Gazzetta Regionale

«Sei stata e sei tutt’ora un pilastro importante della nostra famiglia, una donna che guardiamo con ammirazione e affetto. «Sono lieto di poterti rivolgere, a nome dell’intera comunità, i miei più sen ...In casa Inter da un lato si pensa alla situazione legata al nuovo stadio, dall’altro, c’è l’obiettivo di proseguire la stagione ad alti livelli. Chi, invece, quasi sicuramente potrebbe lasciare la Ben ...