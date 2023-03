Cocaina sulla statale 145 | 31enne finito in manette

(Di mercoledì 8 marzo 2023)145,trovato con 31 g di droga e 365 euro in contante ritenuto provento illecito145,preso dai Carabinieri. Galleria Santa Maria di Pozzano, un tratto della strada145. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sorrento monitorano il territorio e lungo quel passaggio hanno predisposto diversi posti di controllo. Tra le auto fermate quella di A.C.,di Positano già noto alle forze dell’ordine. È agitato, visibilmente preoccupato. I militari colgono alcuni segni inequivocabili e perquisiscono il veicolo. In una bustina di plastica trovano 31 grammi di, quanto basta per preparare altrettante dosi. E in ...

Cocaina sulla statale 145, 31enne arrestato ROMA on line

Galleria Santa Maria di Pozzano, un tratto della strada statale 145. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sorrento monitorano ...Il provvedimento è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti del giovane l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ...