Classifica Tirreno-Adriatico 2023 | terza tappa | Filippo Ganna conserva la leadership

Da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023, si disputerà la Tirreno-Adriatico 2023 di ciclismo su strada: a Foligno oggi si è conclusa la terza tappa, una frazione in linea di 216 km partita da Follonica il cui esito in volata non ha fatto cambiare i piani alti della Classifica generale. Il leader della breve corsa a tappe resta Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), che conserva il primo posto e precede di 28? Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) e di 30? il compagno di squadra Magnus Sheffield. Diciottesima posizione per Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) a 59?.

