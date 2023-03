Classifica dei migliori portieri al mondo: assente Maignan (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non mancano le critiche dovute alla Classifica dei 10 migliori portieri del momento stilata da FourFourTwo, con Maignan grande assente Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non mancano le critiche dovute alladei 10del momento stilata da FourFourTwo, congrande

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : ???? ?????????????? guida in solitaria la classifica dei marcatori della #SerieATIM??! ?? ? @cryptocom ? - ZZiliani : Benchè gli appassionati siano più interessati all’esito dei processi sportivi per sapere quali sanzioni saranno ado… - harsiness : peggio dei donnalisi solo gli oriele vi prego loro stanno per surclassare i jeru nella mia classifica dei fandom pi… - monnacrisi1 : RT @Sarasunn_: E per fortuna che per Donnamaria il primo rosicone lì dentro è Daniele. Direi che è arrivato il momento di rivedere la tua c… - Gina35415084 : RT @ICELASANDY: MICHELE BRAVI E GIOFRÈ GIUDICI SL SERALEEEEE MI SENTITE URLARE E SCLERAREEEE? #amici22 Tra l’altro ricordiamoci che Giofr… -