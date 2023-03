Clandestini, la risposta di von der Leyen a Meloni: è la solita Ue tutta accoglienza e pochi freni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – Ursula von der Leyen risponde a Giorgia Meloni con una lettera che difficilmente smentisce la mancanza intenzioni da parte di Bruxelles di affrontare e frenare seriamente il fenomeno della Clandestinità. La cosa più inquietante, però, è che l’esecutivo italiano sembra ormai – di fatto – viaggiare nella stessa direzione. Von der Leyen a Meloni, la sintesi è: “Corridoi umanitari” È sempre la stessa storia: accogliamo, spartiamo (senza peraltro farlo mai, ma questo è un altro discorso, fino alla prossima smentita dai fatti), ma quanto a prevenzione o freno del processo illegale migratorio c’è molto poco, per non dire quasi nulla. Qualche parola buttata lì nel finale sulla quale è difficile essere ottimisti. La lettera di von der Leyen al premier Meloni, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – Ursula von derrisponde a Giorgiacon una lettera che difficilmente smentisce la mancanza intenzioni da parte di Bruxelles di affrontare e frenare seriamente il fenomeno dellatà. La cosa più inquietante, però, è che l’esecutivo italiano sembra ormai – di fatto – viaggiare nella stessa direzione. Von der, la sintesi è: “Corridoi umanitari” È sempre la stessa storia: accogliamo, spartiamo (senza peraltro farlo mai, ma questo è un altro discorso, fino alla prossima smentita dai fatti), ma quanto a prevenzione o freno del processo illegale migratorio c’è molto poco, per non dire quasi nulla. Qualche parola buttata lì nel finale sulla quale è difficile essere ottimisti. La lettera di von deral premier, in ...

