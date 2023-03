Clamoroso Osimhen, summit segreto dell’agente col Psg: affondo in estate! (Di mercoledì 8 marzo 2023) TMW – Secondo le testimonianze del portale online, la scorsa settimana, c’è stato un incontro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) TMW – Secondo le testimonianze del portale online, la scorsa settimana, c’è stato un incontro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... olterl : @itsmealepa Diciamo che al ritorno la Roma ha giocato anche bene. All’andata stessa partita. Osimhen si mangiò anch… - Spazio_Napoli : Terza sconfitta per il Napoli: dato clamoroso su Mario Rui e Osimhen - MangaRobby : Patric travolge col braccio a tutta velocità Osimhen sul volto: era secondo giallo clamoroso, ma #Pairetto (col IV… - GA7_Official : @Gianskrt Non ho mai parlato di “amore per la città” da parte del giocatore. Semplicemente un movimento così accan… -