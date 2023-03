Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale (Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Pensiamo che le competenze digitali e la formazione siano uno degli strumenti più potenti di inclusione sociale, in grado di dare maggiore possibilità di costruzione di futuro per tutti, non lasciando nessuno escluso e offrendo anche un contributo all'economia che si sta sempre di più trasformando in senso digitale”. Lo ha detto Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco, intervistato dall'agenzia di stampa Italpress. “Abbiamo 350 Cisco Networking Academy in Italia, che negli ultimi 12 mesi hanno formato 62mila persone. Nel 96% dei casi, entro sei mesi trovano un'occupazione e in alcuni corsi, come quello sulla Cyber security, le persone vengono tutte assunte prima di finire il corso – ha aggiunto -. Sette di queste scuole sono nelle carceri, proprio per una maggiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Pensiamo che le competenze digitali e lasiano uno degli strumenti più potenti disociale, in grado di dare maggiore possibilità di costruzione di futuro per tutti, non lasciando nessuno escluso e offrendo anche un contributo all'economia che si sta sempre di più trasformando in senso”. Lo ha detto Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di, intervistato dall'agenzia di stampa Italpress. “Abbiamo 350Networking Academy in Italia, che negli ultimi 12 mesi hanno formato 62mila persone. Nel 96% dei casi, entro sei mesi trovano un'occupazione e in alcuni corsi, come quello sulla Cyber security, le persone vengono tutte assunte prima di finire il corso – ha aggiunto -. Sette di queste scuole sono nelle carceri, proprio per una maggiore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale - - blogsicilia : #notizie #sicilia Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale - - CiscoItalia : 'Più provi nuove cose, sperimenti, impari e acquisisci nuove esperienze, più sarai efficace nel tuo percorso di car… -

SI Campus 2023: le proposte dei giovani per un futuro sostenibile ... garantire l'accesso alla salute e alla cultura, dar vita ad una scuola più accogliente: sono solo ... General Fond, Umana, UniCredit, - come main sponsor - ; AstraZeneca, Azimut, Gruppo CAP, CISCO, ... Cisco: il futuro della sicurezza è uno standard Zero Trust ... anche per gradi Aspetti economici dell'approccio Zero Trust e della sicurezza in generale Già in una conferenza tenutasi lo scorso novembre, Cisco aveva sottolineato più volte come uno degli snodi ... Parte da Livorno il nuovo tour della Bandabardò e Cisco che toccherà 9 città italiane Reduci dall'uscita della recente biografia intitolata come la loro canzone più celebre, Se mi rilasso collasso , i sette della Bandabardò tornano a calcare i palchi d'Italia insieme a Cisco, voce ... ... garantire l'accesso alla salute e alla cultura, dar vita ad una scuolaaccogliente: sono solo ... General Fond, Umana, UniCredit, - come main sponsor - ; AstraZeneca, Azimut, Gruppo CAP,, ...... anche per gradi Aspetti economici dell'approccio Zero Trust e della sicurezza in generale Già in una conferenza tenutasi lo scorso novembre,aveva sottolineatovolte come uno degli snodi ...Reduci dall'uscita della recente biografia intitolata come la loro canzonecelebre, Se mi rilasso collasso , i sette della Bandabardò tornano a calcare i palchi d'Italia insieme a, voce ... Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale ... Il Giornale delle Partite IVA