MILANO (ITALPRESS) – "Pensiamo che le competenze digitali e la formazione siano uno degli strumenti più potenti di inclusione sociale, in grado di dare maggiore possibilità di costruzione di futuro per tutti, non lasciando nessuno escluso e offrendo anche un contributo all'economia che si sta sempre di più trasformando in senso digitale". Lo ha detto Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco, intervistato dall'agenzia di stampa Italpress. "Abbiamo 350 Cisco Networking Academy in Italia, che negli ultimi 12 mesi hanno formato 62mila persone. Nel 96% dei casi, entro sei mesi trovano un'occupazione e in alcuni corsi, come quello sulla Cyber security, le persone vengono tutte assunte prima di finire il corso – ha aggiunto -. Sette di queste scuole sono nelle carceri, proprio per una maggiore ...

Cisco, più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale Per le donne, ad esempio, abbiamo una comunità interna che si chiama 'Women for Ciscò che è molto attiva nel cercare di attrarre giovani o esterni verso Cisco per avere sempre più una presenza ...