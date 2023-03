Ciclismo | Vuelta 2023 | ufficializzate le 18 formazioni al via

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono statedall’organizzazione della corsa le 18dell’Uci WorldTeam che prenderanno parte alla prossimaa Espana. La tradizionale corsa a tappe spagnola, giunta alla sua 78esima edizione, andrà in scena dal 26 agosto al 17 settembre. Di seguito i team: AG2R Citroen Team (FRA), Alpecin-Deceuninck (BEL), Astana Qazaqstan Team (KAZ), Bahrain Victorious (BRN), Bora – Hansgrohe (GER), Cofidis (FRA), EF Education – Easypost (USA), Groupama – FDJ (FRA), Ineos Grenadiers (GBR), Intermarché – Circus – Wanty (BEL), Jumbo-Visma (NED), Movistar Team (ESP), Soudal Quick-Step (BEL), Team Arkea – Samsic (FRA), Team DSM (NED), Team Jayco Alula (AUS), Trek – Segafredo (USA) e UAE Team Emirates (UAE). In gruppo anche Lotto Dstny (BEL) e TotalEnergies (FRA); wild card a Burgos-BH (ESP) e Caja ...

... tra le migliori scalatrici del mondo, Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti della storia di Giro,e Tour, e Davide Cassani, ex Ct della nazionale die presidente dell'...Dopo 210 km da Camaiore a Follonica, volata di gruppo con il 26enne campione d'Europa che ha conquistato la sua vittoria numero 40 in carriera, la seconda della stagione dopo una tappa alla...

