Ciclismo | Parigi-Nizza 2023 quarta tappa oggi in tv | percorso | orari | diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023)è il giorno delladella, che porta in scena il primo arrivo in salita con la Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes di 165 chilometri. Grande attesa per il primo vero faccia a faccia tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, senza dimenticare tutti gli altri big che puntano alla classifica generale della “Corsa del Sole” numero 81. Di seguito tutte le informazioni per seguire laodierna.E ALTIMETRIA DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI: CALENDARIO COMPLETO, TV E– La partenza dellaè prevista per le 12:40 dal chilometro zero, con l’arrivo ...