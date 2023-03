Ciaschini: "Scudetto? Conosco la scaramanzia dei napoletani, gli azzurri stanno dimostrando tutto il loro valore" (Di mercoledì 8 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore di Carlo Ancelotti, queste le sue parole: Il calcio italiano offre segnali di ripresa nelle competizioni europee? “Il calcio italiano sta facendo molto bene. Soprattutto a livello organizzativo le nostre squadre sono tra le migliori in Europa. Basti pensare alla debacle del Liverpool contro il Real. I club italiani, invece, ritrovano un certo equilibrio”. In Serie A nessuno ha la continuità del Napoli? “Il valore delle squadre viene perfettamente rispecchiato dalla classifica. Il Napoli, al di là della sconfitta contro la Lazio, sta dimostrando tutto il suo valore. E’ una squadra equilibrata e forte anche in alcuni singoli di assoluto valore. Bisognerà mantenere ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio, ex vice allenatore di Carlo Ancelotti, queste le sue parole: Il calcio italiano offre segnali di ripresa nelle competizioni europee? “Il calcio italiano sta facendo molto bene. Soprata livello organizzativo le nostre squadre sono tra le migliori in Europa. Basti pensare alla debacle del Liverpool contro il Real. I club italiani, invece, ritrovano un certo equilibrio”. In Serie A nessuno ha la continuità del Napoli? “Ildelle squadre viene perfettamente rispecchiato dalla classifica. Il Napoli, al di là della sconfitta contro la Lazio, stail suo. E’ una squadra equilibrata e forte anche in alcuni singoli di assoluto. Bisognerà mantenere ...

