“Ci siamo lasciati”. Addio a un’altra coppia vip italiana: il cantante e la figlia della showgirl (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione con l’attuale fidanzata del cantautore Ultimo sarebbe giunta al termine. Per il cantante romano si tratta della sua secondo storia più duratura ed importante, in quanto era stato precedentemente fidanzato con la ragazza Federica Lelli, volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, a cui Ultimo dedicò nel 2019 a Sanremo la canzone I tuoi particolari, che lo fece arrivare secondo in classifica. La notizia della presunta rottura non sarebbe stata commentata né da Ultimo né dalla sua fidanzata, che a differenza della precedente, è un volto abbastanza noto nel mondo dello spettacolo. Si tratta infatti della figlia di Heather Parisi, nata dal suo matrimonio con Giovanni Di Giacomo. Jacqueline Luna Di Giacomo, 23enne artista ed ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione con l’attuale fidanzata del cantautore Ultimo sarebbe giunta al termine. Per ilromano si trattasua secondo storia più duratura ed importante, in quanto era stato precedentemente fidanzato con la ragazza Federica Lelli, volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, a cui Ultimo dedicò nel 2019 a Sanremo la canzone I tuoi particolari, che lo fece arrivare secondo in classifica. La notiziapresunta rottura non sarebbe stata commentata né da Ultimo né dalla sua fidanzata, che a differenzaprecedente, è un volto abbastanza noto nel mondo dello spettacolo. Si tratta infattidi Heather Parisi, nata dal suo matrimonio con Giovanni Di Giacomo. Jacqueline Luna Di Giacomo, 23enne artista ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragi… - _ja3na : RT @rebesji: noi non stavamo insieme, ma ci siamo lasciati - nomememorabile : @trolldepresso @_thetmsG te l’ho già detto che ci siamo lasciati. - GayuzThe : RT @rebesji: noi non stavamo insieme, ma ci siamo lasciati - serafinehogws : @lindahogws Comunque la risposta ovviamente era 'sì, ci siamo lasciati' -

Grimaldi (Alis): cooperazione imprese - istituzioni unica possibilita' 'Dal punto di vista socio - economico, ci siamo lasciati alle spalle un 2022 che ha generato grandi incertezze nei mercati internazionali ma soprattutto che ha messo in difficolta' il potere di acquisto di cittadini e imprese a causa della ... Musica. La nuova vita di Giorgia, più donna e libera ...il suo ritorno all'Ariston in gara dopo 22 anni Ero a Sanremo ma preoccupata dei gatti lasciati a ... Forse non siamo finite sul podio dell'Ariston perch noi donne non eravamo rassicuranti, il clich ... Governo, Grimaldi: 'Marebonus e ferrobonus meritano più risorse finanziarie' 'Dal punto di vista socio - economico, ci siamo lasciati alle spalle un 2022 che ha generato grandi incertezze nei mercati internazionali ma soprattutto che ha messo in difficoltà il potere di ... 'Dal punto di vista socio - economico, cialle spalle un 2022 che ha generato grandi incertezze nei mercati internazionali ma soprattutto che ha messo in difficolta' il potere di acquisto di cittadini e imprese a causa della ......il suo ritorno all'Ariston in gara dopo 22 anni Ero a Sanremo ma preoccupata dei gattia ... Forse nonfinite sul podio dell'Ariston perch noi donne non eravamo rassicuranti, il clich ...'Dal punto di vista socio - economico, cialle spalle un 2022 che ha generato grandi incertezze nei mercati internazionali ma soprattutto che ha messo in difficoltà il potere di ... Licia Colò: “Io e mio marito ci siamo lasciati”. La fine del matrimonio con Alessandro Antonino… Il Fatto Quotidiano