«Ci deve essere un limite Tutto questo accade tutti i giorni | tutto il giorno» dice la moglie di Luca Argentero su Instagram

Che Cristina Marino e Luca Argentero non amino l'eccessiva esposizione mediatica e intrusione del gossip nella loro vita privata è cosa nota. I due non hanno mai mostrato il volto della figlia Nina Speranza sui social. E quando alcuni giornali l'hanno mostrato senza il loro consenso non hanno esitato a manifestare la loro rabbia sui social. Ora Cristina Marino non le manda a dire a un paparazzo che la segue dal giorno in cui è uscita dall'ospedale con il piccolo Noè Roberto, il secondogenito della coppia nato il 16 febbraio. E tra le Stories di Instagram si sfoga nuovamente contro l'eccessiva ricerca di scatti rubati.

