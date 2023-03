Chris Jericho tornerà in WWE per essere inserito nella Hall Of Fame? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chris Jericho si è unito alla AEW nel gennaio 2019 dopo il suo abbandono della WWE nel 2018 e il successivo ritorno alla NJPW. Detto questo, i fan si chiedono se tornerà mai nella federazione di Stamford. Y2J ha recentemente dichiarato che la WWE “non è il posto giusto” e che non ha intenzione di tornarci. Naturalmente, molti sostenitori si sono sorpresi che abbia detto una cosa del genere. Durante il suo Drive-Thru podcast, Jim Cornette ha parlato dei recenti commenti di Jericho sulla sua intenzione di non tornare in WWE. Cornette ha dichiarato di credere che Jericho rientrerà in WWE per la Hall Of Fame. Le sue parole “tornerà nel momento in cui sarà libero contrattualmente, allora lo vedremo nuovamente in WWE perché lo ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 marzo 2023)si è unito alla AEW nel gennaio 2019 dopo il suo abbandono della WWE nel 2018 e il successivo ritorno alla NJPW. Detto questo, i fan si chiedono semaifederazione di Stamford. Y2J ha recentemente dichiarato che la WWE “non è il posto giusto” e che non ha intenzione di tornarci. Naturalmente, molti sostenitori si sono sorpresi che abbia detto una cosa del genere. Durante il suo Drive-Thru podcast, Jim Cornette ha parlato dei recenti commenti disulla sua intenzione di non tornare in WWE. Cornette ha dichiarato di credere cherientrerà in WWE per laOf. Le sue parole “nel momento in cui sarà libero contrattualmente, allora lo vedremo nuovamente in WWE perché lo ...

