Chiari | ostetrica sbagliò durante il travaglio | per il neonato danni permanenti Condannata a risarcire mezzo milione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Aveva interpretato erroneamente il monitoraggio della frequenza cardiaca di un, provocando al piccolo. Per questo i giudici della sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, con sentenza del 14 febbraio scorso, hanno riconosciuto – secondo quanto riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera – la responsabilità sanitaria per colpa grave nei confronti di unadella Asst Franciacorta che nel 2015 era in servizio a, in provincia di Brescia, condannandola al’azienda sociosanitaria per cui prestava servizio con 500mila euro. Secondo le ricostruzioni,il parto ilrimase per diverso tempo senza ossigeno, condizione che gli causò una paralisi cerebrale. Tre ...