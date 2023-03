Chiara Ferragni e Fedez lo hanno fatto insieme | gesto e foto per dire stop al gran parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Finalmentesi sono fatti rivedere, terminando ditutte le maldicenze dette in queste ultime settimane. Una, bellissima e dolcissima che arriva a circa un giorno dall’accorato “Manca quest’altra verità”., i fan se ne sono accorti dopo la confessione didel cantante milanese su Instagram. Il giovane è stato male e ha trovato la forza di rialzarsi e difendersi soltanto un mese dopo dall’inizio della shitstorm (ovvero, la montagna di m… che gli è piombata addosso dopo Sanremo). “Ciao a tutti – dice – eccomi qua dopo una lunga lunga assenza, un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma ed eccomi qua a raccontarvi un po’ quello che è successo”. E ancora: “Ci ...