Chi sono Irene e Matteo di Matrimonio a prima vista 2023 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scopriamo la coppia formata da Irene Pignieri (32 anni) e Matteo Riva (29), protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a prima vista, su Real Time a partire dall'8 marzo 2023... Leggi su today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scopriamo la coppia formata daPignieri (32 anni) eRiva (29), protagonisti della nuova edizione di, su Real Time a partire dall'8 marzo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - nelloscavo : La faccio breve: @matteorenzi ha ragione. Dunque una Commissione d’inchiesta parlamentare sulle mafie delle rotte… - FranAltomare : Voi ora dovete dirmi chi sono queste. Cosa fanno nella vita. Perché rendiamo famosa gente così. Perché sono così fa… - MaxValzGris : @matteocaccia Nostra di chi? Scusa io ero in ufficio, non ho un furgone e non sono razzista manco un po'. - AR19671 : @robertodp1958 Ricordo mia nonna che bacchettava mio padre perché ascoltava Lucio Dalla. Fra chi c'è in giro adesso… -