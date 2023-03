Chi sono i fratelli di Enrico Frattasio, Peppe, Claudio e Angelo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La storia di Enrico Frattasio, il più grande “pirata” musicale degli anni ’80 è stata raccontata nel film Mixed by Erry. Accanto al protagonista di questa storia ci sono i suoi fratelli Peppe, Claudio e Angelo Frattasio che contribuirono al successo dell’azienda familiare e finirono in carcere con lui. Dopo aver pagato il loro debito con la giustizia, oggi Peppe e Angelo hanno un negozio di ricambi di elettronica. Claudio, invece, è rimasto fuori dai radar. Anche in questi giorni di esposizione mediatica, dopo l’arrivo nelle sale del film Mixed by Erry, lui ha rifiutato le interviste, preferendo rimanere nell’ombra. L’intera famiglia Frattasio ha collaborato per il successo del marchio ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023) La storia di, il più grande “pirata” musicale degli anni ’80 è stata raccontata nel film Mixed by Erry. Accanto al protagonista di questa storia cii suoiche contribuirono al successo dell’azienda familiare e finirono in carcere con lui. Dopo aver pagato il loro debito con la giustizia, oggihanno un negozio di ricambi di elettronica., invece, è rimasto fuori dai radar. Anche in questi giorni di esposizione mediatica, dopo l’arrivo nelle sale del film Mixed by Erry, lui ha rifiutato le interviste, preferendo rimanere nell’ombra. L’intera famigliaha collaborato per il successo del marchio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - CarloCalenda : Nella gestione del Covid ci sono state delle mancanze, ma il modo migliore per onorare chi ha perso la vita non è c… - FranAltomare : Voi ora dovete dirmi chi sono queste. Cosa fanno nella vita. Perché rendiamo famosa gente così. Perché sono così fa… - Miti_Vigliero : RT @vitalbaa: @Miti_Vigliero alle poverette che non possono aspirare ai vertici, chi ci pensa? si renderanno mai conto che affermazioni del… - CostiMaurizio : @Nick_Italy_ @VEParsi1 E rischiano la vita. Voi pensate di avere una posizione speciale e di non essere preda della… -