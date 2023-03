Chi sono gli hacker di NoName e quali siti istituzionali italiani hanno attaccato di recente (Di mercoledì 8 marzo 2023) NoName è il nome di un gruppo di hacker filorusso che di recente ha rivolto alcuni attacchi informatici contro le infrastrutture digitali di alcune istituzioni italiane. Come riporta anche TGCOM24, questo gruppo di hacker avrebbe accolto con grande entusiasmo la notizia delle dimissioni di Roberto Baldoni da direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale pubblicando, sui canali utilizzati dal gruppo, una foto di Baldoni vicino a un orso, simbolo del collettivo di hacker. LEGGI ANCHE > Il caso del documento di ACN “firmato” Accenture quali siti Web italiani ha attaccato NoName di recente? Il 6 marzo scorso NoName ha rivendicato gli attacchi informatici al sito Web del ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 marzo 2023)è il nome di un gruppo difilorusso che diha rivolto alcuni attacchi informatici contro le infrastrutture digitali di alcune istituzioni italiane. Come riporta anche TGCOM24, questo gruppo diavrebbe accolto con grande entusiasmo la notizia delle dimissioni di Roberto Baldoni da direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale pubblicando, sui canali utilizzati dal gruppo, una foto di Baldoni vicino a un orso, simbolo del collettivo di. LEGGI ANCHE > Il caso del documento di ACN “firmato” AccentureWebhadi? Il 6 marzo scorsoha rivendicato gli attacchi informatici al sito Web del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - CarloCalenda : Nella gestione del Covid ci sono state delle mancanze, ma il modo migliore per onorare chi ha perso la vita non è c… - FranAltomare : Voi ora dovete dirmi chi sono queste. Cosa fanno nella vita. Perché rendiamo famosa gente così. Perché sono così fa… - KavhOctavia : RT @mariogiordano5: 'Stanno sfruttando la cosa per biechi motivi politici', dice il capo gabinetto di Speranza durante il Covid. La 'cosa'… - _prophetissa : Frens, devo fare i buchi per gli orecchini e non so dove andare. In farmacia so che spesso ci sono problemi per via… -