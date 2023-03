Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’8 marzo 2023 su Rai 3 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa sera – mercoledì 8 marzo 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Un uomo è scomparso da Foggia e il suo appartamento è stato invaso da topi e da insetti. Lui, un accumulatore seriale, ha trasformato la sua casa in una discarica: scatoloni, indumenti, resti di cibo, ombrelli vecchi. Le immagini nella puntata in onda stasera. E poi la storia Marzia Capezzuti, la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano e ritrovata morta in un casolare. Un’intera famiglia è indagata per omicidio. E ancora la misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna triestina trovata senza vita in un boschetto, dopo circa venti giorni dalla sua scomparsa. La procura ritiene che si sia ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa sera – mercoledì 8– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Un uomo è scomparso da Foggia e il suo appartamento è stato invaso da topi e da insetti. Lui, un accumulatore seriale, ha trasformato la sua casa in una discarica: scatoloni, indumenti, resti di cibo, ombrelli vecchi. Le immagini nellain onda stasera. E poi la storia Marzia Capezzuti, la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano e ritrovata morta in un casolare. Un’intera famiglia è indagata per omicidio. E ancora la misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna triestina trovata senza vita in un boschetto, dopo circa venti giorni dalla sua scomparsa. La procura ritiene che si sia ...

