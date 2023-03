Chi l'ha visto?: anticipazioni e casi della nuova puntata dell’8 Marzo, stasera su Rai 3 (Di mercoledì 8 marzo 2023) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con in primo piano il caso di Raffaele Lioce, il pensionato 80enne di Foggia scomparso. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. La puntata di oggi 8 Marzo, accende i riflettori sul caso di Raffaele Lioce, scomparso a Foggia. Inoltre, si torna a parlare del caso di Marzia Capezzuti, ritrovata morta in un casolare. Raffaele Lioce Raffaele Lioce, dipendente delle Poste, è scomparso da Foggia da diversi mesi. Il suo appartamento è stato invaso da topi e da insetti. Lui, un accumulatore seriale, ha trasformato la sua casa in una discarica: scatoloni, indumenti, resti di cibo, ombrelli vecchi. Marzia Capezzuti Marzia Capezzuti è la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023)su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha? con in primo piano il caso di Raffaele Lioce, il pensionato 80enne di Foggia scomparso.su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha?. Ladi oggi 8, accende i riflettori sul caso di Raffaele Lioce, scomparso a Foggia. Inoltre, si torna a parlare del caso di Marzia Capezzuti, ritrovata morta in un casolare. Raffaele Lioce Raffaele Lioce, dipendente delle Poste, è scomparso da Foggia da diversi mesi. Il suo appartamento è stato invaso da topi e da insetti. Lui, un accumulatore seriale, ha trasformato la sua casa in una discarica: scatoloni, indumenti, resti di cibo, ombrelli vecchi. Marzia Capezzuti Marzia Capezzuti è la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Visto che il suo ministro dello sport si preoccupa non dei reati di chi da decenni avvelena e rovina il calcio ital… - RobertoBurioni : Se venti anni fa qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei visto una protesta popolare contro un laboratorio di… - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Jessika non si trova nemmeno a #Milano: “Forse si fa chiamare Ivanof o Andrei”. La chiave negli appunti lasciati a cas… - SalLegna : @Lucass_85 @officialmaz Pure Trapattoni ha vinto tantissimo ma se allenasse oggi non proporrebbe un calcio godibile… - dellandro58 : Per chi non ha visto ieri 'fuori dal coro', secondo me chi ha permesso questi omicidi va messo all'ergastolo, a com… -