Chi ha scelto Lavinia di Uomini e Donne? Rischia di uscire da sola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi ha scelto Lavinia di Uomini e Donne? Lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cos’è successo nel trono classico e over, grazie alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina instagram “UominieDonneclassicoeover”. Chi ha scelto Lavinia di Uomini e Donne? ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi hadi? Lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cos’è successo nel trono classico e over, grazie alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina instagram “classicoeover”. Chi hadi? ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaCDami : @fabrirusso68 @mrctrdsh Puoi solo essere bloccato. Con chi ha scelto il dogma comunista ogni dialogo è tempo perso. - H3r_Yerde : A chi ha scelto di essere l'eroe della propria storia e non una semplice principessa... #ElçinSangu ???? - maryisjudging : RT @ItsmeCri: Raga ma che male ho fatto, perché questo hashtag è pieno di commenti sul trono giovani di quello che ha scelto? Ma chi è guar… - ItsmeCri : Raga ma che male ho fatto, perché questo hashtag è pieno di commenti sul trono giovani di quello che ha scelto? Ma… - AlgeriRobbi : @valewithyou1 @EnzoBusato @capuanogio Voi avete scelto chi tifare !!! Noi della Juve no …capisco che per voi è diff… -