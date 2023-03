Chi ha guidato l’auto fuori strada (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tirando le somme (e non penso al tesoretto dell’Avvocato scoperto post mortem), credo che se quasi quarant’anni fa qualcuno avesse fatto prevalere gli interessi nazionali, oggi l’industria automobilistica italiana non sarebbe ridotta al lumicino. Dopo esserci giocati l’industria dei computer (sono passati 25 anni da quando l’Olivetti, allora di proprietà di Carlo De Benedetti, abbandonò la produzione dei pc) e quella del bianco (la Candy, prima azienda a fabbricare lavatrici in Italia e ultima a passare la mano, da cinque anni è cinese), stiamo per perdere anche quella automobilistica. A pagina 24 di questo numero di Panorama, Guido Fontanelli racconta il lento declino del settore in Italia. Nel nostro Paese ormai si assemblano meno vetture di quante ne escano dalle catene di montaggio in Romania, all’incirca la metà di quelle che si producono in Slovacchia, quasi un terzo di quante ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tirando le somme (e non penso al tesoretto dell’Avvocato scoperto post mortem), credo che se quasi quarant’anni fa qualcuno avesse fatto prevalere gli interessi nazionali, oggi l’industria automobilistica italiana non sarebbe ridotta al lumicino. Dopo esserci giocati l’industria dei computer (sono passati 25 anni da quando l’Olivetti, allora di proprietà di Carlo De Benedetti, abbandonò la produzione dei pc) e quella del bianco (la Candy, prima azienda a fabbricare lavatrici in Italia e ultima a passare la mano, da cinque anni è cinese), stiamo per perdere anche quella automobilistica. A pagina 24 di questo numero di Panorama, Guido Fontanelli racconta il lento declino del settore in Italia. Nel nostro Paese ormai si assemblano meno vetture di quante ne escano dalle catene di montaggio in Romania, all’incirca la metà di quelle che si producono in Slovacchia, quasi un terzo di quante ...

