Chi è Joe Bastianich? Età, carriera, ex moglie, figli, fidanzata, Pechino Express, Instagram (Di mercoledì 8 marzo 2023) Joe Bastianich è tra gli imprenditori e personaggi tv più popolari. In questi anni lo abbiamo visto in numerose trasmissioni, scopriamo qualche informazione sul suo conto: ecco chi è. L'ex giudice di Masterchef è stato scelto come uno dei concorrenti di Pechino Express 2023 insieme ad Andrea Belfiore. Per Joe si tratta dell'ennesima esperienza televisiva, dove nel reality show di Sky farà emergere la parte più avventuriera del suo carattere. Andiamo a scoprire qualche cosa in più su di lui. AnsaJoe Bastianich, chi è: età, biografia, peso, altezza, Instagram Nome e cognome: Joseph 'Joe' Bastianich Luogo di nascita: New York Data di nascita: 17 settembre 1968 Età: 54 anni Segno zodiacale: Vergine Altezza: 185 m Peso: 78 kg Professione: Ristoratore

