Chi è Jody Proietti | il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 marzo 2023)è stata beccata insieme al suo. Ma chi è questo giovane ragazzo? Si tratta di un ballerino di 32 anni con poco più di 2mila follower su Instagram. L’artista ha dunque 18 anni in meno della famosa conduttrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Laè stata paparazzata da Chi in compagnia del ballerino mentre facevano una tenera passeggiata, a settembre la conduttrice aveva annunciato la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.nato nel 1990 a Chiavari, località marina in provincia di Genova e meta di ...