Chi è Jennifer Koh | violinista prodigio lanciata dal leggendario Isaac Stern?

(Di mercoledì 8 marzo 2023)Koh è unaamericana di origini coreane nata a Chicago nel 1976. È considerata una delle violiniste più innovative e audaci della sua generazione, ed è statanel mondo della musica classica dal. Le sue doti musicali, il suo spirito quasi spontaneo e naturale ha permesso alla sua carriera di sfondare.Koh, gli inizi della carriera Koh ha iniziato a suonare il violino all’età di tre anni e ha studiato con importanti maestri come Jaime Laredo e Felix Galimir. Ha vinto numerosi premi in competizioni internazionali di violino e ha fatto il suo debutto con l’Orchestra Filarmonica di New York all’età di 11 anni. Da allora ha suonato come solista con molte importanti orchestre e direttori, ...