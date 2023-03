Chi è Gisella | la veggente di Trevignano e perché è stata condannata

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Da imprenditrice a, il destino di Maria Giuseppa Scarpulla (aliasCardia) è cambiato repentinamente portandola ad inseguire la vocazione religiosa. La donna è infatti celebre per i raduni in massa organizzati attorno alla statua della Madonna diche, a suo dire, piangerebbe lacrime di sangue ogni mese. Ora, però, è arrivata per lei una condanna a due anni di reclusione, in riferimento alla sua precedente attività imprenditoriale., ladiper bancarotta fraudolenta Maria Giuseppa Scarpulla, aliasCardia, ha creato un vero e proprio fenomeno attorno alla Madonna di, in provincia di Roma. Numerosissimi, infatti, sono i fedeli che la seguono e che ogni ...